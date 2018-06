Paris (dpa) - Mit einer Minute Applaus sollen die Fans auf den EM-Fanmeilen heute Abend der Opfer des Anschlags vom Istanbuler Flughafen gedenken. Zudem wird der Pariser Eiffelturm ab Mitternacht in den türkischen Farben angestrahlt, wie die Stadtverwaltung ankündigte. Die Besucher der Fanmeilen in den EM-Stadion-Städten sind aufgerufen, eine halbe Stunde vor Anpfiff des Viertelfinales Polen gegen Portugal mit Klatschen ihre Solidarität zu zeigen. Drei Selbstmordattentäter hatten am Dienstagabend am Atatürk-Flughafen 43 Menschen getötet.

