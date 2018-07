Tunis (AFP) Ein bei dem Anschlag in Istanbul getöteter Tunesier war in der Türkei, um seinen Sohn freizubekommen, der unter dem Verdacht der Mitgliedschaft bei der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Haft saß. Tunesische Regierungsvertreter sagten am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP, der Arzt Fathi Bayoudh habe es nach Monaten schließlich geschafft, seinen Sohn zur Rückkehr zu bewegen. Er habe am Atatürk-Flughafen auf die Ankunft seiner Frau gewartet, als der Anschlag geschah.

