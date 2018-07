Frankfurt/Main (AFP) Im Tarifstreit zwischen der Lufthansa und der Flugbegleiter-Gewerkschaft UFO hat der Schlichter Matthias Platzeck (SPD) erfolgreich einen Kompromiss vermittelt. Das Schlichtungsergebnis sei von beiden Seiten akzeptiert worden, teilte UFO am Donnerstag in Frankfurt am Main mit. Die Gewerkschaft hatte nach einer vorläufigen Einigung im Januar bis Ende Juni auf Streiks verzichtet.

