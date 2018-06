New York (AFP) Wegen Saudi-Arabiens Rolle im Jemen-Konflikt fordern Amnesty International und Human Rights Watch (HRW) seinen Ausschluss aus dem UN-Menschenrechtsrat. Die beiden führenden Menschenrechtsorganisationen kündigten am Mittwoch an, während der UN-Generalversammlung auf eine Abstimmung zum Ausschluss Saudi-Arabiens zu drängen. Riad habe seine Mitgliedschaft in dem Rat benutzt, um eine unabhängige Untersuchung zum Jemen-Konflikt zu verhindern, kritisierten sie.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.