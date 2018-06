New York (AFP) Nach einer Reihe tödlicher Attacken auf UN-Blauhelmsoldaten in Mali statten die Vereinten Nationen die UN-Mission für Mali (Minusma) personell und materiell deutlich besser aus. Der UN-Sicherheitsrat beschloss am Mittwoch in New York eine von Frankreich eingebrachte Resolution, die 2500 zusätzliche Sicherheitskräfte für die Mission vorsieht. Die Zahl der internationalen Soldaten und Polizisten in dem westafrikanischen Land soll damit auf 15.200 steigen.

