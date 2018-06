Washington (AFP) Der Internationale Währungsfonds (IWF) sieht in dem Brexit-Votum der Briten das derzeit "wahrscheinlich größte Risiko für die Weltwirtschaft". Das britische Votum für den Austritt aus der EU habe "erhebliche Unsicherheit" geschaffen, sagte IWF-Sprecher Gerry Rice am Donnerstag in Washington. Es sei zu erwarten, dass als Folge das Wachstum insbesondere in Großbritannien, aber auch in Europa und der ganzen Welt geschwächt werde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.