Washington (AFP) Buchstäblich in letzter Minute hat der US-Senat einem Rettungspaket für das hochverschuldete Außenterritorium Puerto Rico zugestimmt. Zwei Tage vor Ablauf einer Frist zur Rückzahlung von zwei Milliarden Dollar (1,8 Milliarden Euro) an seine Gläubiger stimmten 68 gegen 30 Senatoren am Mittwoch für ein Hilfspaket. Der bereits vom Repräsentantenhaus gebilligte Kompromiss ermöglicht Puerto Rico eine Umschuldung, stellt es aber gleichzeitig unter Kontrolle eines Sonderausschusses.

