Neu Delhi (AFP) In Bangladesch ist erneut ein Angehöriger einer religiösen Minderheit brutal getötet worden. Ein 50-jähriger Mitarbeiter eines Hindu-Tempels wurde am Freitag im westlichen Bezirk Jhenaidah von drei Männern auf einem Motorrad attackiert, wie die Polizei mitteilte. Die Angreifer hackten ihm auf offener Straße mehrmals mit Macheten in den Nacken und in den Kopf. Der Mann starb kurz darauf im Krankenhaus.

