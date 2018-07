Brasília (AFP) Das brasilianische Parlament wird erst wenige Tage nach Ende der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro über die Absetzung von Staatschefin Dilma Rousseff entscheiden. Die endgültige Abstimmung im Senat sei zwischen dem 25. und 27. August geplant, sagte Senatspräsident Renan Calheiros am Donnerstag (Ortszeit). Bislang war damit gerechnet worden, dass die Abstimmung bereits Mitte August - also zur Halbzeit der Olympischen Spiele - stattfindet wird.

