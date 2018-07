Berlin (AFP) Nicht Konsumsucht, sondern plötzliche Arbeitslosigkeit, Krankheit, Scheidung und Tod von Angehörigen führen die Deutschen in erster Linie in die Schuldenfalle: In der Regel seien unplanbare und gravierende Änderungen der Lebensumstände Hauptauslöser einer Überschuldungssituation, erklärte der Präsident des Statistischen Bundesamts, Dieter Sarreither, am Freitag in Berlin. Am häufigsten überschuldet seien alleinstehende Männer und alleinerziehende Frauen.

