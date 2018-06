Leipzig (AFP) Studenten, die bis Ende 2012 in kürzestmöglicher Zeit ihr Studium abgeschlossen haben, können eventuell noch einen Teilerlass ihres Bafögs beantragen. Denn den Erlass gibt es nicht nur, wenn für das Studium ausdrücklich eine bestimmte Mindeststudienzeit festgesetzt wurde, wie das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig in einem am Freitag bekanntgegebenen Urteil vom Vortag entschied. Der Anspruch besteht damnach auch, wenn sich aus den Vorgaben der Universität eine Mindeststudienzeit ergibt. (Az: 5 C 24.15)

