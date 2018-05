Brüssel (AFP) Angesichts des anhaltenden Konflikts in der Ukraine haben die EU-Staaten ihre Wirtschaftssanktionen gegen Russland um weitere sechs Monate verlängert. Wie der EU-Rat am Freitag mitteilte, bleiben die Strafmaßnahmen bis zum 31. Januar 2017 in Kraft. Während der ukrainische Präsident Petro Poroschenko den EU-Staaten für ihre "Solidarität" dankte, verurteilte Russland die Entscheidung als "absurd".

