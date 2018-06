Berlin (AFP) Die Grünen haben anlässlich des Führungswechsels beim Bundesnachrichtendienst (BND) Reformen für den deutschen Auslandsgeheimdienst gefordert. Der BND müsse so strukturiert werden, "dass es nicht wieder zu so gravierenden Rechtsverstößen kommen kann, wie das in den letzten zehn Jahren im Bereich der Fernmeldeaufklärung der Fall war", sagte Grünen-Fraktionsvize Konstantin von Notz der "Berliner Zeitung". Der neue BND-Präsident Bruno Kahl trat am Freitag sein Amt an.

