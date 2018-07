Berlin (AFP) Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner hat das vor 40 Jahren in Kraft getretene Mitbestimmungsgesetz als Markenzeichen der deutschen Wirtschaftsordnung gewürdigt. Die Besetzung von Aufsichtsräten zu gleichen Teilen mit Vertretern der Arbeitnehmer und Arbeitgeber habe sich prinzipiell bewährt und sei "sogar zu einem Standortvorteil" geworden, sagte Lindner der Nachrichtenagentur AFP. Im Vergleich zu den wirtschaftlich enorm belastenden Streiks in anderen Ländern sei das Verhältnis zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern in Deutschland befriedet.

