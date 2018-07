Frankfurt/Main (AFP) Die Lufthansa hat den Schweden Ulrik Svensson als neuen Finanzvorstand berufen. Der 55-Jährige übernehme das Finanzressort zum 1. Januar 2017, erklärte der Konzern am Freitagabend in Frankfurt am Main. Er folge damit auf Simone Menne, die im Einvernehmen mit Vorstand und Aufsichtsrat zum 31. August 2016 aus dem Vorstand ausscheide. Bis zum Amtsantritt von Svensson wird der Vorstandschef Carsten Spohr das Finanzressort mitführen.

