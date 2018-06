Berlin (AFP) Reisende auf dem Weg nach Polen müssen von Montag an vorübergehend mit Grenzkontrollen rechnen. Darauf hat die Bundespolizei in Berlin und Pirna hingewiesen. Abweichend von der im Schengen-Raum üblichen Praxis müssten sie sich darauf einstellen, bei Einreise per Auto, Bahn oder Flugzeug ihren Reisepass oder Personalausweis vorlegen zu müssen.

