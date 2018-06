Hagen (AFP) Mit einem Streit zwischen einem 69-jährigen Mann und seiner 71 Jahre alten Nachbarin um Fliederblüten von einem Strauch im Garten muss sich die Polizei in Nordrhein-Westfalen befassen: Wie die Beamten in Hagen am Freitag mitteilten, zeigte der Mann seine Nachbarin am Vortag wegen Diebstahls an. Die Frau soll sich demnach mehrfach an seinem Fliederstrauch bedient haben.

