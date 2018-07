München (AFP) Nach dem Brexit-Votum der Briten will die bayerische Staatsregierung die Europäische Bankenaufsicht (EBA) von London nach München holen. Bayerns Finanzminister Markus Söder (CSU) habe die Bundesregierung gebeten, sich auf europäischer Ebene für die Verlagerung der EBA mit ihren 160 Mitarbeitern einzusetzen, berichtete die "Süddeutsche Zeitung" (Freitagsausgabe). Söder habe diese Bitte in einem Brief an Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) geäußert.

