Berlin (AFP) Kaum war das Ergebnis der Brexit-Abstimmung bekannt, sind die Suchanfragen bei den Online-Reiseportalen nach Flügen Richtung Großbritannien sprunghaft angestiegen. Am Freitag nach dem Referendum verzeichnete etwa der Anbieter Kayak in Deutschland einen Anstieg um 46 Prozent im Vergleich zum Vortag. In Frankreich waren es sogar 130 Prozent mehr. Auch in Spanien und Finnland gingen die Suchanfragen bei Kayak nach Flügen auf die Insel steil nach oben.

