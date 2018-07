Neumünster (AFP) Ein umgekippter Tanklaster mit Glukose hat am Freitag für erhebliche Behinderungen auf der Autobahn 7 in Schleswig-Holstein gesorgt. Die Nord-Süd-Verbindung war seit 03.00 Uhr morgens voll gesperrt, weil der Sattelzug zwischen den Anschlussstellen Großenaspe und Neumünster-Süd beide Fahrbahnen blockierte, wie die Polizei in Neumünster mitteilte.

