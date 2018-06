Nürnberg (AFP) In den Tagen vor Beginn der Fußball-Europameisterschaft in Frankreich haben viele deutsche Haushalte sich einen neuen, meist größeren Fernseher zugelegt. Der Absatz von TV-Geräten ab Mitte Mai sei verglichen mit den Wochen des Vorjahres zwischen 15 und 65 Prozent gestiegen, teilte die Gesellschaft für Unterhaltungselektronik (gfu) am Freitag mit. Der Umsatz stieg demnach sogar teils stärker - das sei ein Indiz für die Beliebtheit hochwertiger und großformatiger Geräte.

