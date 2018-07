Kaiserslautern (SID) - Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern hat sich mit dem albanischen EM-Teilnehmer Naser Aliji verstärkt. Der 22 Jahre alte Linksverteidiger wechselt vom Schweizer Meister FC Basel in die Pfalz und erhält einen Dreijahresvertrag bis 2019. Bei der EM in Frankreich kam Aliji in den drei Gruppenspielen der Albaner nicht zum Einsatz.