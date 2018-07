Clairefontaine-en-Yvelines (SID) - Der Wechsel von Frankreichs EM-Ersatztorhüter Steve Mandanda von Olympique Marseille in die englische Premier League zu Crystal Palace ist endgültig perfekt. Beide Vereine gaben am Freitag bekannt, dass der 31-Jährige einen Dreijahresvertrag unterzeichnet habe. Die Ablöse soll zwei Millionen Euro betragen. In der französischen Nationalmannschaft ist Hugo Lloris von Tottenham Hotspur im Tor gesetzt.