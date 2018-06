Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 2. Juli 2016:

26. Kalenderwoche

184. Tag des Jahres

Noch 182 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Krebs

Namenstag: Petrus, Wiltrud

HISTORISCHE DATEN

2014 - In Deutschland entsteht ein neuer Mobilfunkriese: Die EU-Kommission erlaubt Telefónica Deutschland mit der Marke O2 die milliardenschwere Übernahme von E-Plus.

2011 - Der 54-jährige Rainer Maria Woelki wird neuer Erzbischof von Berlin. Papst Benedikt XVI. hat den bisherigen Kölner Weihbischof zum Nachfolger von Kardinal Georg Sterzinsky ernannt.

2006 - Beim Absturz eines Wasserflugzeugs im Hamburger Hafengebiet kommen fünf Menschen ums Leben.

2001 - Erstmals treten Frauen die Offizierslaufbahnen der Bundeswehr an.

1994 - In Medellin wird der kolumbianische Fußball-Nationalspieler Andres Escobar erschossen. Seine Mörder ahnden damit ein Eigentor Escobars bei der 1:2-Niederlage Kolumbiens gegen die USA bei der Weltmeisterschaft.

1976 - Nach mehr als 20 Jahren Krieg werden Nord- und Südvietnam als Sozialistische Republik Vietnam formell wiedervereinigt.

1966 - Frankreich führt seinen ersten Kernwaffenversuch auf dem Mururoa-Atoll (Französisch-Polynesien) durch. Zuvor war in der algerischen Wüste getestet worden.

1961 - Der amerikanische Schriftsteller Ernest Hemingway begeht in seinem Haus in Ketchum (Idaho) Selbstmord.

1860 - Die russische Stadt Wladiwostok, späterer Stützpunkt der Pazifikflotte und Endpunkt der transsibirischen Eisenbahn, wird gegründet.

AUCH DAS NOCH

2015 - dpa meldet: In der Eingangsschleuse eines Discounters in Stühlingen (Baden-Württemberg) ist nach einem Alarm ein schlafender Einbrecher entdeckt worden. "Anhand des Leerguts dürfte der Einbrecher im Geschäft eine Flasche Wodka und zwei Fläschchen mit Kräuterschnaps leer getrunken haben", sagte ein Polizeisprecher. Er kam in Gewahrsam.

GEBURTSTAGE

1986 - Lindsay Lohan (30), amerikanische Schauspielerin ("Robert Altman's Last Radio Show") und Sängerin

1956 - Jerry Hall (60), amerikanisches Model, Ehefrau von Rupert Murdoch, Ex-Frau von Mick Jagger

1946 - Ron Silver, amerikanischer Schauspieler ("Blue Steel"), gest. 2009

1936 - Rex Gildo, deutscher Schlagersänger ("Fiesta Mexicana"), gest. 1999

1876 - Wilhelm Cuno, deutscher Politiker, Reichskanzler 1922-1923, gest. 1933

TODESTAGE

1951 - Ferdinand Sauerbruch, deutscher Chirurg, geb. 1875

1566 - Nostradamus, französischer Arzt und Astrologe, schuf in seinen berühmten "Centurien" Prophezeiungen in Versform, Hofarzt des französischen Königs Karl IX., geb. 1503