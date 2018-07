Kopenhagen (SID) - Die Nordrivalen THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt treffen wie schon im Vorjahr bereits in der Gruppenphase der Handball-Champions-League aufeinander. Dies ergab die Auslosung am Freitag im dänischen Glostrup. Weitere Gegner der beiden Traditionsklubs in der äußerst schwierigen Gruppe A sind der diesjährige Finalist Veszprem, der FC Barcelona, Paris St. Germain, HC Silkeborg, Wisla Plock und die Kadetten Schaffhausen.

"Das ist eine Hammergruppe. Dort tummeln sich drei von vier Teilnehmern des zurückliegenden Final Four. Dazu kommen Flensburg und Barcelona. Das werden echte Handball-Highlights. Mehr Stars in einer Gruppe geht nicht", sagte THW-Geschäftsführer Thorsten Storm. Auch SG-Boss Dierk Schmäschke staunte: "Das ist noch einmal eine Steigerung im Vergleich zur letzten Saison, als wir schon in der stärksten Vorrunde aller Zeiten spielten."

In der Gruppe B dürfte Titelverteidiger KS Vive Kielce stärkster Konkurrent des neuen deutsche Meisters Rhein-Neckar Löwen sein. Darüber hinaus treffen die Mannheimer auf HC Vardar, HC Zagreb, HC Brest, Pick Szeged, RK Celje und IFK Kristianstad. Die Spiele beginnen Anfang Oktober.

Die beiden Gruppensieger ziehen direkt ins Viertelfinale ein. Die Mannschaften auf den Rängen zwei bis sechs erreichen das Achtelfinale.

Bei den Frauen bekommt es Meister Thüringer HC in der Gruppe A mit Buducnost Podgorica, Metz HB und einem Qualifikanten zu tun. Der HC Leipzig spielt in der Qualifikation gegen Hypo Niederösterreich, Balonmano Bera Bera und HC Gomel.