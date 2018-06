Limburg (dpa) – In Limburg steht ein Nachfolger für den früheren Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst fest. Der Name solle an heute in Limburg bekanntgegeben werden, teilte das Bistum mit. Tebartz-van Elst hatte sein Amt wegen des Finanzskandals um seinen Amtssitz und heftiger Kritik an seinem Führungsstil im März 2014 verloren.

