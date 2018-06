Dhaka (dpa) - Unbekannte haben ein Restaurant in der Hauptstadt von Bangladesch angegriffen. Mindestens acht Angreifer stürmten in der Nacht ein spanisches Restaurant im Diplomatenviertel von Dhaka und nahmen Personal und Gäste als Geiseln. Laut Augenzeugen zündeten sie mehrere Sprengsätze und feuerten Schüsse in dem Lokal ab. Es gab demnach auch Schusswechsel mit der Polizei. Offiziell wird von drei Verletzten gesprochen. Örtliche Medien berichten von einem toten Polizisten. Der Hintergrund der Attacke ist unklar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.