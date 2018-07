Moskau (SID) - Die unter Dopingverdacht stehende Hochsprung-Olympiasiegerin Anna Tschitscherowa wurde laut eigenen Angaben vom Leichtathletik-Weltverband IAAF gesperrt. "Ich wurde aufgrund der Situation, die entstanden ist, von meiner Suspendierung in Kenntnis gesetzt", sagte die 33-Jährige der Nachrichtenagentur R-Sport.

Tschitscherowa, die in der Vorwoche zum dritten Mal bei den russischen Leichtathletik-Meisterschaften triumphierte, war im Mai wie 13 weitere russische Sportler aus drei Disziplinen bei nachträglichen Untersuchung von während der Olympischen Spiele 2008 in Peking entnommenen Blutproben positiv getestet worden. Dort hatte Tschitscherowa die Bronzemedaille geholt, ehe sie vier Jahre später in London Gold gewann. Auch für die kommenden Sommerspiele in Rio de Janeiro (5. bis 21. August) wäre sie eine der Top-Favoritinnen gewesen.