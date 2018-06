Antananarivo (AFP) Bei einem riesigen Brand in einem Armenviertel der madagassischen Hauptstadt Antananarivo sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen, darunter zwei Kinder. Das Feuer brach am Donnerstagabend in dem Viertel Manarintsoa aus, wie der dortige Verwaltungsvorsteher Simon Nirina Ramangason am Freitag sagte. Rund 60 Holzhütten und damit etwa ein Viertel der Gesamtzahl wurden durch die Flammen zerstört. Mehr als 240 Menschen wurden obdachlos.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.