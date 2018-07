Portugal nach Sieg gegen Polen erster EM-Halbfinalist

Marseille (dpa) - Portugal ist als erste Mannschaft ins Halbfinale der Fußball-Europameisterschaft eingezogen. Das Team um Superstar Cristiano Ronaldo bezwang am Donnerstag im Viertelfinale in Marseille die Polen mit 5:3 im Elfmeterschießen (1:1, 1:1, 1:1). In der Vorschlussrunde treffen die Portugiesen nun auf den Sieger der Partie zwischen Wales und Belgien am Freitag. Die Polen waren vor 62 940 Zuschauern durch Bayern-Star Robert Lewandowski bereits in der 2. Minute in Führung gegangen. Sein künftiger Münchner Teamkollege Renato Sanches hatte jedoch in der 33. Minute ausgeglichen.

Belgier Vertonghen fällt für EM-Viertelfinale aus - Hazard fit

Lille (dpa) - Ohne Abwehrspieler Jan Vertonghen, aber mit Mittelfeldstar Eden Hazard will Belgien ins EM-Viertelfinale gegen Wales gehen. Vertonghen war am Donnerstag beim Abschlusstraining umgeknickt und fällt nach Angaben von Trainer Marc Wilmots wegen eines doppelten Bänderrisses sechs bis acht Wochen aus. Für Vertonghen soll Jordan Lukaku vom KV Ostende auflaufen. Verteidiger Thomas Vermaelen fehlt zudem gelbgesperrt. Chelsea-Profi Hazard hat dagegen seine Oberschenkelzerrung auskuriert und stieg nach drei Tagen Pause wieder ins Mannschaftstraining ein.

Wales-Coach warnt Belgien: "Es wird sie ein Höllenspiel erwarten"

Lille (dpa) - Wales hat der belgischen Fußball-Nationalmannschaft für das EM-Viertelfinale ein extrem hartes Spiel angekündigt. "Es wird sie ein Höllenspiel erwarten", sagte Trainer Chris Coleman am Donnerstag in Lille. "Wenn wir verteidigen müssen, werden wir mit unserem Leben verteidigen. Wenn wir angreifen müssen, werden wir mit unseren Leben angreifen." Wales steht an diesem Freitag erstmals im Viertelfinale einer EM. Kapitän Ashley Williams ist nach seiner Schulterverletzung, die er sich beim 1:0 im Achtelfinale gegen Nordirland zugezogen hatte, rechtzeitig fit geworden.

Nach WM-Affäre: DFB-Chef will Beckenbauer zum EM-Finale einladen

Frankfurt/Main (dpa) - DFB-Chef Reinhard Grindel will das durch die WM-Affäre schwer belastete Verhältnis des Deutschen Fußball-Bundes zu Franz Beckenbauer kitten. "Das heißt auch, dass wir uns sehr freuen würden, wenn er wieder häufiger zu Länderspielen kommt", sagte der Verbandschef der Zeitung "Express" am Rande der Fußball-EM und fügte vor dem Viertelfinale der Nationalmannschaft gegen Italien hinzu: "Und sollten wir ins Endspiel kommen, wird der DFB ihn nach Paris einladen." Grindel betonte, dass Beckenbauer in der Endphase zur Untersuchungen der WM-Affäre wertvolle Hinweise zum Geldfluss von 2002 gegeben habe. Der 70-Jährige habe alles gesagt, was er wisse. Der DFB wolle daher zu Beckenbauer "ein gutes Verhältnis pflegen". Dies habe er bei einem Gespräch am Rande des DFB-Pokalfinals in Berlin deutlich gemacht, sagte Grindel.

Abschlusstraining für Frankreich und Island nicht im Stade de France

Clairefontaine/Annecy (dpa) - Die französische und die isländische Fußball-Nationalmannschaft werden ihr Abschlusstraining vor dem EM-Viertelfinale am Sonntag (21.00 Uhr/ZDF) nicht im Stade de France absolvieren. Beide Teams werden sich an ihren EM-Standorten auf die Partie in Saint-Denis bei Paris einstimmen. Die Franzosen haben ihre Einheit für Samstag um 17.00 Uhr im Centre National du Football in Clairefontaine angesetzt. Die Isländer trainieren bereits am Vormittag um 11.30 Uhr in Annecy. Durch die Maßnahme soll der Rasen im Stade de France geschont werden. Am 10. Juli findet dort auch das Finale statt.

Frankreichs Abwehrspieler Umtiti wechselt zum FC Barcelona

Clairefontaine (dpa) - Der FC Barcelona hat sich mit Olympique Lyon auf einen Wechsel des französischen Fußball-Nationalspielers Samuel Umtiti geeinigt. Das gab Barcelonas Vereinspräsident Josep Bartomeu am Donnerstag bei einer Pressekonferenz bekannt. Umtiti, der beim EM-Viertelfinale der Franzosen gegen Island am Sonntag in Saint-Denis womöglich sein Debüt im Nationaldress feiert, wechselt für 25 Millionen Euro von Lyon zum spanischen Meister. Medienberichten zufolge soll der Manndecker einen Fünfjahresvertrag unterschreiben. Eine Einigung mit dem 22-Jährigen steht allerdings noch aus.

UEFA: Alle rund 2000 Dopingproben im Rahmen der Fußball-EM negativ

Paris (dpa) - Die fast 2000 im Rahmen der Fußball-Europameisterschaft bisher durchgeführten Dopingtests sind negativ. Seit Anfang des Jahres sei keine der insgesamt 1818 bei Spielern der 24 EM-Teams durchgeführten Proben positiv gewesen, teilte die UEFA am Donnerstag mit. Alle Mannschaften seien vor und während des Turniers von Kontrolleuren der UEFA und der nationalen Anti-Doping-Agenturen aufgesucht worden. Das bislang größte Anti-Doping-Programm kostet die UEFA nach eigenen Angaben rund eine Million Euro.

Angeschlagene Petkovic scheitert in Wimbledon

London (dpa) - Tennis-Spielerin Andrea Petkovic ist in Wimbledon in der zweiten Runde ausgeschieden. Der Russin Jelena Wesnina unterlag die 28-Jährige am Donnerstag mit 5:7, 3:6. Die Darmstädterin war beim Stand von 5:6 im ersten Satz auf dem Rasen ausgerutscht, hatte aber mit einem getapten rechten Knöchel weitergespielt. Angelique Kerber, Sabine Lisicki, Anna-Lena Friedsam und Carina Witthöft sind bei dem Grand-Slam-Turnier in London in die dritte Runde eingezogen. Dort treffen Kerber und Witthöft aufeinander.

Kerber und Kohlschreiber auf vorläufiger Startliste für Olympia

Rio de Janeiro (dpa) - Angelique Kerber soll das deutsche Tennis-Team bei den olympischen Wettbewerben in Rio de Janeiro anführen. Die Australian-Open-Gewinnerin gehört zu den deutschen Akteuren, die der Internationale Tennis-Verband (ITF) am Donnerstag auf seiner provisorischen Liste für Einzel und Doppel aufführte. Im Damen-Einzel sind dies neben Kerber noch Andrea Petkovic, Annika Beck und Laura Siegemund, im Doppel sind Kerber und Petkovic sowie Anna-Lena Grönefeld und Siegemund vorgeschlagen. Im Herren-Einzel erfüllen Philipp Kohlschreiber, Alexander Zverev und Dustin Brown die Kriterien im Einzel sowie Kohlschreiber und Philipp Petzschner im Doppel. Die letzte Entscheidung über eine Nominierung trifft der Deutsche Olympische Sportbund am 12. Juli.

Schwede Ibrahimovic verkündet Wechsel zu Manchester United

Manchester (dpa) - Zlatan Ibrahimovic hat seinen Wechsel zu Manchester United bekanntgegeben. Dies teilte der 34-jährige Stürmerstar aus Schweden am Donnerstag beim Kurznachrichtendienst Twitter mit. Vom englischen Fußball-Rekordmeister lag zunächst keine Bestätigung vor. Über einen Wechsel von Ibrahimovic zum neuen Verein von Trainer José Mourinho war in den vergangenen Wochen immer wieder spekuliert worden. Ibrahimovic hatte seinen Abschied von Paris Saint-Germain nach vier Jahren vor geraumer Zeit bekanntgegeben.

Stürmer Sandro Wagner wechselt von Darmstadt nach Hoffenheim

Darmstadt/Zuzenhausen (dpa) - Der Wechsel von Sandro Wagner vom SV Darmstadt 98 zu 1899 Hoffenheim ist perfekt. Beide Fußball-Bundesligisten bestätigten den Transfer am Donnerstag. Der 28 Jahre alte Stürmer erhält im Kraichgau einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019. Die Vereine vereinbarten Stillschweigen über die Modalitäten. Nach Angaben des Fachmagazins "Kicker" sollen die Südhessen als Sockelbetrag eine Ablösesumme von 2,9 Millionen Euro erhalten, die sich durch erfolgsabhängige Komponenten erhöhen könnte. Wagner erzielte in der abgelaufenen Saison 14 Treffer.

Issinbajewa beantragt Olympia-Start - Russland: 380 Athleten nach Rio

Moskau (dpa) - Die Weltklasse-Stabhochspringerin Jelena Issinbajewa hofft trotz des russischen Dopingskandals auf eine Teilnahme an Olympia in Rio und hat offiziell eine Startgenehmigung beantragt. Ein entsprechendes Gesuch habe die zweifache Olympiasiegerin an den Leichtathletik-Weltverband IAAF abgesandt, teilte Alla Gluschtschenko vom russischen Leichtathletikverband am Donnerstag in Moskau mit. Die IAAF hatte die russischen Leichtathleten am 17. Juni angesichts flächendeckenden Dopings von den Olympischen Spielen im August in Rio de Janeiro ausgeschlossen. Kurz darauf entschied das Internationale Olympische Komitee (IOC), nachweislich saubere Sportler starten zu lassen. Trotz des möglichen pauschalen Ausschlusses kündigte Russland an, insgesamt 380 Athleten nach Rio zu schicken.

Boston Bruins verzichten künftig auf Dennis Seidenberg

Boston (dpa) - Eishockey-Profi Dennis Seidenberg spielt künftig nicht mehr für die Boston Bruins. Der Verein gab am Donnerstag bekannt, den 34-jährigen Schwarzwälder aus seinem Vertrag herauszukaufen. Seidenberg hatte noch einem Kontrakt bis 2018 beim sechsmaligen Meister. Da Boston in den vergangenen beiden Jahren trotz eines guten Kaders jeweils die Playoffs verpasst hat, befindet sich der Verein im Umbruch und will verstärkt auf jüngere Akteure setzen. Seidenberg kam im März 2010 zu den Bruins und gewann 2011 mit ihnen den Stanley Cup.

Hockey-Herren trennen sich von Argentinien 4:4

Valencia (dpa) - Hockey-Olympiasieger Deutschland hat beim Nationen-Turnier der Herren in Valencia den dritten Sieg im dritten Spiel verpasst. Das Team von Bundestrainer Valentin Altenburg kam am Donnerstag über ein 4:4 (2:2) gegen Argentinien nicht hinaus. Zuvor hatten die Deutschen Indien mit 4:0 und Neuseeland mit 6:1 bezwungen. Weitere Kontrahenten in der vorletzten Standortbestimmung vor den Olympischen Spielen in Rio sind am Samstag Gastgeber Spanien und am Sonntag Olympia-Vorrundengegner Irland.