Rio de Janeiro (SID) - Brasiliens Schwimmstar Etiene Medeiros ist trotz des positiven Tests auf das verbotene Asthma-Mittel Fenoterol vom Sportgericht des nationalen Verbandes CBDA freigesprochen worden und kann somit bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro an den Start gehen. Der 25-Jährigen sei keine Schuld nachzuweisen, hieß es in einer offiziellen Mitteilung des Verbandes.

Die Vize-Weltmeisterin über 50 m Rücken, die erstmals mit Gold bei der Kurzbahn-WM 2014 in Doha auf sich aufmerksam gemacht hatte, war am 8. Mai außerhalb eines Wettbewerbes positiv auf Fenoterol getestet worden. Für die Spiele hatte Medeiros die Qualifikationskriterien für die 100 m Rücken sowie die 50 und 100 m Freistil erfüllt. Gegen das Urteil kann von übergeordneter Instanz noch Einspruch eingelegt werden.