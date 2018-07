Köln (SID) - Im zweiten Viertelfinale der Europameisterschaft in Frankreich treffen Wales und Belgien aufeinander. Anpfiff ist um 21.00 Uhr im Stade Pierre-Mauroy in Lille. Der Spielort ist nur 20 Kilometer von der belgischen Grenze entfernt - die Mannschaft von Trainer Marc Wilmots kann mit vielen Anhängern rechnen. Beim bislang letzten Aufeinandertreffen im Juni 2015 gewann Wales mit 1:0 durch ein Tor von Stürmerstar Gareth Bale.

Das typisch englische Wetter wirbelt den Spielplan des in Wimbledon durcheinander. Anhaltender Regen hat zu Verzögerungen in der ersten und zweiten Runde gesorgt. Am fünften Tag stehen weitere Drittrunden-Matches an, unter anderem gehen Alexander Zverev und Sabine Lisicki auf den Platz.