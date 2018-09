Stockholm (SID) - Die beiden potenziellen Olympia-Starter Laura Lindemann (Potsdam) und Gregor Buchholz (Wiesbaden) peilen im sechsten Rennen der WM-Serie der Triathleten in Stockholm Top-Resultate an. "Ich habe prima trainiert und bin nach dem Vorschlag der Deutschen Triathlon Union an den DOSB, mich für Rio zu nominieren, natürlich hochmotiviert", sagte Lindemann: "Das Ziel für mich kann in Stockholm nur eine Top-10-Platzierung sein."

Das Rennen der Frauen über die olympische Distanz von 1,5 km Schwimmen, 40 km Radfahren und 10 km Laufen, an dem auch Sophia Saller (Ingolstadt) teilnehmen wird, beginnt am Samstag um 16.06 Uhr. Für Buchholz wird es um 18.51 Uhr ernst. "An Stockholm habe ich noch glänzende Erinnerungen. 2014 habe ich hier mein erstes und bisher einziges WM-Podium erzielt", sagte er.

Neben Lindemann und Buchholz schlug die DTU dem DOSB auch eine Olympia-Nominierung von Anne Haug (Saarbrücken), Anja Knapp (Dettingen) sowie Steffen Justus (Saarlouis) vor. Die letzte Nominierungssitzung des DOSB findet am 12. Juli in Frankfurt/Main statt.