Dhaka (AFP) In einem Restaurant im Diplomatenviertel von Bangladeschs Hauptstadt Dhaka hat es am Freitagabend eine heftige Schießerei zwischen Polizisten und bewaffneten Männern gegeben. Medien berichteten, möglicherweise handele es sich um eine Geiselnahme. Ein Polizeisprecher sagte, eine nicht bekannte Zahl von Menschen befinde sich noch in dem Lokal. Er könne aber nicht bestätigen, dass sie sich in der Gewalt von Geiselnehmern befänden.

