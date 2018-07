Los Angeles (AFP) Ein Grizzly-Bär hat in den USA einen Mountainbike-Fahrer angefallen und getötet. Der 38 Jahre alte Mountainbiker war mit einem Freund in der Nähe des weltbekannten Glacier National Park im Bundesstaat Montana unterwegs, als er auf eines der geschützten Tiere traf, wie das Sheriffs-Amts des Landkreises Flathead County am Donnerstag mitteilte. "Offensichtlich haben sie den Bären überrascht", erklärte das Amt. Der aufgeschreckte Bär habe den Mann vom Fahrrad gerissen, der dann noch am Unfallort gestorben sei.

