Miami (AFP) In den USA wächst das Geschäft mit nicht genehmigten Stammzellen-Therapien. Wie aus einer am Donnerstag im Fachblatt "Cell Stem Cell" veröffentlichten Studie hervorgeht, gibt es landesweit mindestens 351 Unternehmen, die ihre Therapien in 570 Kliniken direkt an Patienten verkaufen. Zum Einsatz kommen die Behandlungen demnach vor allem bei Muskel-, Knochen- und Herzerkrankungen, bei Problemen mit dem Immunsystem, Rückenmarksverletzungen und zu kosmetischen Zwecken.

