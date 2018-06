New York (AFP) In den USA wird ein mysteriöser Mordfall neu vor Gericht aufgerollt, nachdem er zum Gegenstand einer spektakulär erfolgreichen Radio-Podcast-Serie im Internet geworden war. Richter Martin Welch in Baltimore kündigte am Donnerstag (Ortszeit) an, der vor 16 Jahren wegen Mordes an seiner Ex-Freundin verurteilte Adnan Syed werde ein neues Verfahren bekommen. Syeds Anwalt Justin Brown, der seit langem auf einen solchen Schritt gedrängt hatte, zeigte sich begeistert: "Wir haben einen neuen Prozess gewonnen!", twitterte er.

