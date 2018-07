Washington (AFP) Unter den 20 getöteten Ausländern bei der Geiselnahme in Bangladesch ist auch ein US-Bürger. Das erklärte die Regierung am Samstag in Washington. Zugleich verurteilte sie den "furchtbaren terroristischen Angriff" in Dhaka auf das Schärfste, wie Präsidentensprecher Josh Earnest erklärte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.