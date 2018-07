Berlin (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht in der EU Defizite bei der Wettbewerbsfähigkeit. "Europa soll der wettbewerbsfähigste und wissensbasierteste Kontinent auf der Welt sein", sagte Merkel am Samstag in ihrem wöchentlichen Video-Podcast. "Das sind wir heute nicht, aber diesen Anspruch sollten wir uns wieder stellen."

