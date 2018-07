Bordeaux (dpa) - Benedikt Höwedes steht überraschend in der Startelf der deutschen Nationalmannschaft im EM-Viertelfinale gegen Italien. Bundestrainer Joachim Löw beorderte ihn anstelle des Torschützen Julian Draxler in die Anfangsformation. In der Abwehr wird Löw offensichtlich wie beim 4:1 im Testspiel im März gegen die Italiener mit einer Dreierkette verteidigen: Diese bilden Höwedes, Jérôme Boateng und Mats Hummels. Die Aufstellung: Neuer - Höwedes, Boateng, Hummels - Kimmich, Khedira, Kroos, Hector - Müller, Gomez, Özil.

