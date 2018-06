Bordeaux (dpa) - Benedikt Höwedes steht überraschend in der Startelf der deutschen Fußball-Nationalmannschaft im EM-Viertelfinale gegen Italien.

Bundestrainer Joachim Löw beorderte den Schalker anstelle des gegen die Slowakei starken Torschützen Julian Draxler in die Anfangsformation. In der Abwehr wird Löw offensichtlich wie beim 4:1 im Testspiel im März gegen die Italiener mit einer Dreierkette verteidigen, die Höwedes, Jérôme Boateng und Mats Hummels bilden.

Mit Ausnahme dieser Änderung will der Weltmeister am Abend in Bordeaux mit der erwarteten Mannschaft in das Halbfinale der Europameisterschaft in Frankreich einziehen.

Die deutsche Aufstellung:

Neuer - Höwedes, Boateng, Hummels - Kimmich, Khedira, Kroos, Hector - Müller, Gomez, Özil

