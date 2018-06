Rom (dpa) - Beim Geiseldrama von Dhaka sind zehn Italiener ums Leben gekommen. Von elf italienischen Staatsbürgern, die zum Zeitpunkt des Angriffs in dem Restaurant waren, konnte dem Außenministerium zufolge nur einer den Terroristen entkommen. Die Fußballmannschaft Italiens will wegen der Terrortat in Bangladesch beim Viertelfinalspiel der EM gegen Deutschland am Abend mit schwarzen Armbinden antreten. Regierungschef Matteo Renzi erklärte in Rom: Italien habe die Pflicht, seine Werte gegen die Terroristen zu verteidigen.

