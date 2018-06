Wien (dpa) - Bei einer Schießerei auf einer Straße mitten in Wien sind zwei Polizisten schwer verletzt worden. Der Täter wurde nach einer kurzen Flucht von der Sondereinheit WEGA erschossen. Nach einem Einbruchsalarm hatten sich am frühen Abend drei Streifenwagen auf den Weg in einen Supermarkt gemacht. Der Schütze eröffnete beim Eintreffen der Polizisten sofort das Feuer. Gerüchte über einen Komplizen, der im Supermarkt Mitarbeiter als Geiseln genommen haben soll, stellten sich als falsch heraus.

