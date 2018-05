Belgrad (AFP) In einem Café in Serbien hat ein Mann am Samstagmorgen fünf Menschen getötet, darunter seine Frau, und 20 weitere verletzt. Wie die Polizei mitteilte, eröffnete der Mann mit einer Automatikwaffe das Feuer und tötete zunächst seine Ehefrau und eine andere Frau, bevor er auf weitere Menschen in dem Café schoss. Der Vorfall ereignete sich demnach in der Stadt Zitiste, 80 Kilometer nördlich der Hauptstadt Belgrad.

