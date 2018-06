London (dpa) - Sabine Lisicki hat den Einzug in das Achtelfinale von Wimbledon verpasst. Die Finalistin von 2013 verlor am Samstag in der dritten Runde gegen die Kasachin Jaroslawa Schwedowa 6:7 (2:7), 1:6.

Die Berlinerin scheiterte damit wie im vergangenen Jahr beim dritten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison in der dritten Runde. Zuvor hatte die 26-Jährige - außer bei ihrem Debüt 2008 - immer mindestens das Viertelfinale erreicht.

Damit steht bislang Angelique Kerber als einzige Deutsche in der Runde der besten 16. Am Sonntag kämpft noch Annika Beck gegen Titelverteidigerin Serena Williams aus den USA um den Einzug in das Achtelfinale. Bei den Herren zog als einziger Deutscher Alexander Zverev in die dritte Runde ein.

