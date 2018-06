Berlin (AFP) Das Geschäft mit Waffen aus Deutschland boomt. Laut einem Bericht der "Welt am Sonntag" haben sich die deutschen Rüstungsexporte 2015 im Vergleich zum Vorjahr beinahe verdoppelt. "Im Jahr 2015 wurden Einzelgenehmigungen für die Ausfuhr von Rüstungsgütern in Höhe von 7,86 Milliarden Euro erteilt", zitiert die Zeitung aus dem "Rüstungsexportbericht 2015" des Bundeswirtschaftsministeriums, der am Mittwoch vom Kabinett beschlossen werden soll.

