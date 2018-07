Berlin (AFP) Berlin wirbt nach der Brexit-Abstimmung in Großbritannien offensiv um die Umsiedlung von Unternehmen aus London in die deutsche Hauptstadt. "Es kann durchaus sein, dass Berlin Gewinner des Brexit ist", sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) dem Berliner "Tagesspiegel am Sonntag". Schon heute hätten tausend britische Firmen eine Zweigstelle an der Spree, schon vor dem Referendum hätten zahlreiche Betriebe den Hauptsitz nach Berlin verlegt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.