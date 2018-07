Berlin (AFP) Ungeachtet der schwierigen Menschenrechtslage in der Türkei hat sich Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) für eine enge Zusammenarbeit der Geheimdienste beider Länder ausgesprochen - auch für gemeinsame Dateien. Im Interview der Woche im Deutschlandfunk verwies de Maizière am Sonntag auf die geografische Schlüssellage des Landes. "Deswegen kann man nicht wegen der Kritik an der menschenrechtlichen Situation auf die Zusammenarbeit verzichten."

