Berlin (AFP) Bundespräsident Joachim Gauck hat in einem Grußwort zum muslimischen Fest des Fastenbrechens zu einem friedlichen Miteinander in Deutschland aufgefordert. Gerade in einer Zeit, in der das Fastenbrechen überschattet war von islamistischem Terror, müsse das friedliche Miteinander von Nachbarn und die Verbundenheit in der Verantwortungsgemeinschaft der Bundesrepublik hochgehalten werden, schrieb Gauck in der am Sonntag vom Bundespräsidialamt verbotenen Botschaft.

