Berlin (AFP) Eine große Mehrheit der Deutschen will aus Furcht vor Anschlägen derzeit keinen Urlaub in der Türkei machen. In einer Emnid-Umfrage für die "Bild am Sonntag" sagten 87 Prozent, die Türkei komme für sie als Urlaubsland in diesem Jahr nicht in Frage. Nur 13 Prozent könnten sich demnach vorstellen, dorthin zu reisen.

